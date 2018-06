Downey Jr. e Jay Z investem numa start-up de seguros de vida

A Ethos Technologies foi fundada em São Francisco no ano passado por uma dupla com MBA da Universidade de Stanford. O seu principal produto é um processo simplificado e acessível para compra de seguros de vida com um prazo definido – que paga o prémio se o segurado morrer num determinado período. A Ethos angariou 11,5 milhões de dólares recentemente através de uma ronda de investimento liderada pela Sequoia Capital, baluarte de Silicon Valley.

Nesta ronda participaram investidores menos previsíveis, incluindo o fundo da empresa de entretenimento Roc Nation, que pertence ao rapper Jay Z; a Downey Ventures, do actor Robert Downey Jr.; a Durant Co., do jogador de basquete Kevin Durant; e a Smith Family Circle, do actor Will Smith.

Seguro de vida talvez não seja um foco típico de magnatas de Hollywood, mas o número de investidores de capital inicial tem aumentado no segmento que combina seguro e tecnologia. De acordo com o relatório da firma de análise CB Insights divulgado em Maio, o número de investidores de capital de risco neste segmento aumentou de 53 em 2012, para 217 em 2017. Desde 2012, estes investidores injectaram nove mil milhões de dólares nesta área.

Para se destacar entre tanta concorrência, a Ethos usa a "tecnologia mais moderna e análise preditiva" e reduz a burocracia, salientou o co-fundador e presidente Peter Colis. Cerca de "99% dos nossos clientes não fizeram exame médico, exame de sangue ou o processo de aprovação tradicionalmente prolongado", acrescentou Colis. Em vez disso, as pessoas conseguem subscrever seguro de vida em 10 minutos e o pagamento mensal é a partir de seis dólares. "Ao usar um software, podemos ajudar um grande número de clientes, independentemente do tamanho da apólice", explicou Colis.

A empresa já tem autorização para operar em 49 Estados americanos. Para emitir as apólices, a sua parceira é a Assurity Life Insurance, e a resseguradora é a Munich RE.

Antes da ronda de investimento, a Downey Ventures e a agência de talentos Creative Artist Agency enviaram bastantes pessoas ao escritório da Ethos. "Não havia cadeiras para toda a gente", lembra Colis. "Por isso, apresentei a proposta de investimento, em 60 minutos, sentado no radiador, tentando fingir que estava tudo tranquilo", disse. "Uma das primeiras coisas que fizemos com o capital de investimento foi comprar cadeiras."

A companhia pretende conquistar clientes que nunca tiveram seguro e convencer pessoas já seguradas a mudar de plano. Segundo um estudo do website especializado insuranceQuotes.com, mais de um terço dos adultos americanos não tem seguro de vida. No entanto, a concorrência no segmento já é grande, com outras startups como a Ladder Financial e a Social Finance a oferecerem produtos semelhantes. O executivo da Sequoia que liderou a ronda de financiamento vê espaço suficiente para a Ethos crescer.

"É uma equipa que fez muito com muito pouco", sublinhou Roelof Botha. "Isto mostra a criatividade e o bom uso dos recursos que atraem investidores." Botha também terá um assento no conselho da Ethos.





(Texto original: Robert Downey Jr., Jay Z, Durant Back Life Insurance Startup)