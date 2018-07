DS Smith formaliza OPA de 1.667 milhões sobre a Europac

A britânica DS Smith formalizou esta quinta-feira a Oferta Pública de Aquisição (OPA) sobre a Europac, oferecendo 16,8 euros por acção da papeleira espanhola, avaliando a empresa em 1.667,2 milhões de euros.



A OPA, anunciada a 4 de Junho, dirige-se à totalidade de acções da Europac (99,23 milhões de títulos) e está condicionada à aquisição de mais de 50% do capital.

As acções da Europac encerraram a sessão nos 16,7 euros, ligeiramente abaixo do preço oferecido pela empresa britânica. Após o anúncio da OPA, os títulos da Europac chegaram a cotar nos 16,96 euros.

A empresa britânica indicou que 52,83% do capital da Europac já se comprometeu de forma irrevogável a aceitar a oferta, incluindo a família Isidro, que detém 40,1% da papeleira espanhola que fundou.