DST constrói centro de recolha de lixo em Paris

Construção de um centro de triagem na capital francesa deverá gerar uma facturação de 750 mil euros para a empresa portuguesa.

Um centro de recolha e reciclagem de lixo de mais de 900 mil parisienses está a ser construído na capital francesa com a assinatura da DTE - Instalações Especiais, empresa do grupo bracarense DST.

A execução deste equipamento, o segundo implantado em Paris no âmbito do programa do "Eco-quartier de Clichy- Batignolles", deverá gerar uma facturação de 750 mil euros para a empresa portuguesa, revela a DST.

Completamente automatizada, as soluções implementadas neste centro de triagem "são as mais eficientes energeticamente, garantindo o conforto dos utilizadores, a higiene e qualidade do interior, quer na área industrial, quer na área de escritórios", garante a DST. A DTE tem a seu cargo os trabalhos de AVAC (aquecimento, ventilação e ar condicionado) e de hidráulica.

"O edifício será construído com uma cobertura verde, constituída por vegetação que permitirá, por um lado, o correto funcionamento do mesmo e, por outro, tirar vantagens a nível arquitectónico, estético e ambiental", sublinha a DST.

"É sempre importante estarmos em projectos que estejam na vanguarda da sustentabilidade. Estamos a crescer no mercado francês e a consolidar a nossa posição na capital, onde temos concretizado obras de grande envergadura e com impacto positivo na sociedade civil daquela cidade", enfatiza José Teixeira, presidente do grupo português.