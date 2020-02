DST e Azvi ganham obra de 55 milhões na linha do Norte

A Infraestruturas de Portugal (IP) anunciou esta sexta-feira ter adjudicado a empreitada de modernização do troço entre Espinho e Vila Nova de Gaia, na Linha do Norte, ao consórcio da portuguesa DST e da espanhola Azvi por 55,3 milhões de euros.





O primeiro concurso para esta obra, que visa reabilitar 17 quilómetros de linha, foi lançado em março do ano passado mas ficou deserto. Na altura o concurso previa um preço de 49 milhões de euros, mas nenhum candidato apresentou uma proposta dentro do valor base de adjudicação, o que levou a IP a lançar novo procedimento, desta vez com um preço base mais elevado.





A empreitada tem um prazo de 660 dias e compreende a execução de trabalhos como a renovação integral da superestrutura de via, a alteração do layout das estações de Granja e Vila Nova de Gaia, a eliminação de todas as passagens de nível existentes rodoviárias e pedonais através da construção de 16 desnivelamentos, o alteamento e alargamento de plataformas de acesso de estações e apeadeiros e a criação de duas vias de resguardo eletrificadas com 750 metros de extensão, para aumento da capacidade da via no transporte de mercadorias, entre outros.



Segundo uma nota da IP, decorre agora a fase de elaboração do contrato que será remetido para o Tribunal de Contas para obtenção do necessário visto prévio, após o que terá lugar a consignação da empreitada e iniciados os trabalhos no terreno.





A obra, que integra o programa Ferrovia 2020, tem previsto financiamento comunitário de 85%.