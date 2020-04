DST põe Iberdrola a controlar o Tâmega por 2,4 milhões

A DST está a construir, em Ribeira de Pena, o edifício de controlo do Sistema Eletroprodutor do Tâmega.

A elétrica espanhola adjudicou à construtora bracarense a construção do edifício de controlo do Sistema Eletroprodutor do Tâmega, um dos maiores projetos hidroeléctricos na Europa dos últimos 25 anos, que está orçado em 1,5 mil milhões de euros.

A construtora do grupo bracarense DST está a construir, em Ribeira de Pena, o edifício de controlo do Sistema Eletroprodutor do Tâmega (SET), projeto que inclui a construção de três centrais hidroelétricas e três barragens - duas situadas no rio Tâmega (Daivões e Alto Tâmega) e a terceira no rio Torno (Gouvães).