Dubai constrói o maior centro comercial do mundo

O Dubai prepara-se para construir o maior central comercial do mundo. Não é uma nova marca, mas renova o estatuto desta cidade no que respeita a projectos arquitectónicos.

O Dubai deverá voltar a superar-se com a construção do novo maior centro comercial do mundo. O Dubai Square, cuja dimensão equivale a 100 campos de futebol, ficará a 10 minutos do aeroporto internacional.

Os responsáveis pelo projecto destacam a veia tecnológica deste centro comercial, com várias soluções pensadas para os clientes. O espaço é visto como "o recreio para as marcas de tecnologia".

Além de servir a população local, superior a três milhões de pessoas, o Dubai é o quarto destino mais visitado de todo o mundo, passando pela cidade dos Estados Árabes Unidos 13 milhões de passageiros de todo o mundo. Milhões de pessoas que o Dubai Square tentará atrair.





Os proprietários do Dubai Square acreditam que este projecto será vital para impulsionar as vendas a retalho do país, prevendo facturar mais de 43,8 mil milhões de dólares em 2021.

Este projecto está avaliado em dois mil milhões de euros.