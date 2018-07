É "falso e infundado" que a Altice queira vender negócio em Portugal

A Altice negou esta sexta-feira que esteja a equacionar a venda do negócio em Portugal, afirmando que o activo "continua a ser uma peça fulcral na sua estratégia de crescimento".

"É falso e infundado que a Altice Europe esteja a considerar vender a operação da Altice Portugal". É desta forma taxativa que a empresa de Patrick Drahi reage a mais uma notícia de que a Altice estava a equacionar a venda da actividade em Portugal.

A notícia tinha sido avançada pela TMT Finance, com a publicação especializada no sector das telecomunicações e em fusões e aquisições a adiantar que entre os potenciais interessados no negócio da Altice em Portugal estavam a espanhola Telefónica e a francesa Orange.