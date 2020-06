Bruxelas autorizou Portugal a conceder à um empréstimo estatal no valor máximo de 1,2 mil milhões de euros, com uma maturidade de seis meses. O presidente da companhia aérea não considera este prazo viável.





Essa negociação, tinha já afirmado o presidente executivo da TAP, não será fácil, até porque a Comissão Europeia será "extremamente dura" com Portugal. Mas ressalvou: "Não tenham dúvidas de que esta comissão executiva vai disputar até ao final e não vai aceitar que a Comissão Europeia decida de forma unilateral. Não aceito, por razão nenhuma, que a TAP seja discriminada em relação a outras companhias aéreas".



Assim, adiantou, a companhia aérea irá apresentar um plano de reestruturação que espera estar concluído dentro de 60 a 90 dias, para que a empresa tenha um período de cerca de três meses para negociar a aprovação desse plano com Bruxelas.

Portugal tem luz verde para conceder um empréstimo estatal de até 1.200 milhões de euros à TAP, em crise financeira devido à pandemia. As condições impostas pela Comissão Europeia determinam, contudo, que este empréstimo tem de ser devolvido em seis meses; caso contrário, a TAP é obrigada a apresentar um plano de reestruturação. Este prazo, garante o presidente executivo da companhia aérea, não é viável, pelo que a empresa terá mesmo de avançar com esse plano, que, por sua vez, terá de ser negociado com Bruxelas."A Comissão Europeia quer que a maturidade do empréstimo seja de seis meses. É óbvio que não temos condição de pagar a dívida em seis meses. Nenhuma companhia do mundo tomou empréstimos para pagar em seis meses, estão a tomar empréstimos para pagar entre três e sete anos. É isso que propomos", afirmou Antonoaldo Neves, que está a ser ouvido esta terça-feira, 23 de junho, na Assembleia da República.