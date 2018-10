EA Sports volta a pôr Cristiano como cara de videojogo

"Estamos a monitorizar a situação, pois esperamos que os atletas que patrocinamos e embaixadores se comportem de uma forma condizente com os valores da EA".

O site voltou, este sábado, a ter a imagem do craque a representar o videojogo, exactamente no mesmo sítio de onde tinha sido retirada.



da "homepage" do site do videojogo FIFA 19, do qual o internacional português é a imagem de capa, em conjunto com Neymar, avançou o Correio da Manhã Na sexta-feira, a empresa disse estar a acompanhar o escândalo com atenção:Também a Nike, que tem um um contrato milionário com Ronaldo, mostrou a sua preocupação com o processo judicial que corre na Justiça americana contra o jogador, mas a empresa dos EUA ainda não tomou nenhuma medida concreta.Já a marca italiana de roupa interior Yamamay, que recorreu a Cristiano Ronaldo para imagem de marca da sua campanha, defendeu o jogador português, considerando o caso "uma história improvável". Citada pelo jornal de Turim Tuttosport, que retoma declarações à agência de notícias Ansa, o responsável máximo da Yamamay, Gianluigi Cimmino, declarou ainda que é preciso respeitar a "presunção de inocência" do jogador da Juventus."Estamos em plena campanha, não mudámos o nosso plano de investimentos e continuamos o nosso plano publicitário, que está a andar muito bem. Acreditamos que nestes casos é preciso preservar a presunção de inocência", disse.Debaixo de fogo, o jogador português jogou a partida deste sábado frente à Udinese, marcando mesmo o segundo golo do jogo aos 33 minutos.