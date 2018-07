Easyjet cancelou 1.263 voos em Junho

Nos últimos 12 meses e até o final de Junho, a companhia aérea britânica transportou 83.273.673 passageiros, um aumento de 6,6% em relação ao mesmo período do ano anterior.



A taxa de ocupação para esses 12 meses foi de 93,5%, contra 92,1% no mesmo período do ano anterior.

A Easyjet cancelou 1.263 voos no mês passado, a maioria devido às greves registadas em França e em Itália e ainda por causa do estado do tempo, informou esta quinta-feira, 5 de Julho, a companhia aérea de baixo custo.Cerca de 900 voos foram cancelados por segurança devido às greves em França e Itália e 150 devido a restrições de controlo de tráfego aéreo por causa das tempestades, refere a companhia, que no mesmo período do ano anterior cancelou 213 voos.Apesar de tudo, o número de passageiros transportados em Junho subiu para 7,9 milhões, 2,3% mais que no ano anterior, enquanto a taxa de ocupação foi de 95,4% no mês passado, contra 94,8% em 2017.