Easyjet com mais de um milhão de passageiros em Lisboa e Faro a disparar

O aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, foi aquele que conquistou a maior fatia. O número de passageiros a preferir a companhia cresceu 9% em termos homólogos e chegou aos 1,17 milhões. O Porto aterra no segundo lugar, com 759 mil passageiros a bordo, mais 6% comparativamente ao mesmo período do ano fiscal anterior. Faro fica em terceiro lugar, mas o voo é a pique: o número de passageiros disparou quase 17% para os 534 mil. Funchal fica-se pelos 305 mil passageiros, mas cresce na mesma medida de Lisboa: 9%.

Excluindo os custos associados a uma operação em Berlim, a receita antes de impostos foi de oito milhões de libras (nove milhões de euros) contra as perdas de 212 milhões de libras (240 milhões de euros) de há um ano. A companhia conseguiu desta forma reduzir os prejuízos de 192 milhões de libras para 54 milhões.

A Easyjet opera para já 61 rotas a partir de Portugal, que têm como destino 31 aeroportos espalhados por 7 países europeus, para além dos voos domésticos. Desde o início do ano a companhia já inaugurou duas novas rotas em Portugal, Porto-Zurique e Faro-Bordéus, e o investimento nestes aeroportos vai continuar. "Já estão à venda" os bilhetes para os voos Porto-Ibiza e para as rotas a partir de Faro com destino Milão e Nápoles, assinala José Neves. Os aviões Easyjet que inauguram estas rotas vão descolar nos dias 27 de Junho, 1 de Junho e 24 de Julho, respectivamente.Faro e Funchal são destacados pelo director da Easyjet em Portugal como destinos que se adaptam à aposta reforçada da companhia no easyJet Holidays, um produto que destinado ao planeamento de férias para lá do voo e que "irá permitir um aumento do lucro por assento".Até ao final do ano, José Neves espera um aumento de 5% nos lugares oferecidos e que o crescimento no número de passageiros supere este valor, dada a melhoria das taxas de ocupação. Em território nacional, esta taxa está nos 95,7%, uma subida de 2,1 pontos percentuais relativamente ao mesmo período do exercício anterior.Embora não disponha de números individualizados para o mercado português, "o crescimento nacional está em linha com a rede internacional", garante o responsável pela rede nacional.

"A Easyjet apresentou um excelente desempenho" tendo em conta "um dos melhores resultados de sempre no período comercial de inverno" e uma subida de quase 20% nas receitas, "graças a um número recorde de passageiros, 37 milhões, e ao maior valor de sempre em vendas acessórias, na sequência da oferta de mais opções a preços mais baixos no serviço de bagagens de porão, bem como da melhoria do nosso serviço de refeições a bordo", afirmou Johan Lundgren, CEO da Easyjet , em comunicado.