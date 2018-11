EasyJet e Delta apresentam ofertas pela Alitalia

Há vários interessados em ficar com a companhia área italiana, que declarou insolvência no ano passado. Além da easyJet e da Delta Airlines, também a empresa ferroviária Ferrovie dello Stato apresentou uma proposta de aquisição.

Bloomberg

A easyJet e a Delta Airlines apresentaram propostas pela companhia aérea italiana Alitalia. Isto numa altura em que o governo faz um novo esforço para tentar vender a empresa que declarou insolvência no ano passado.

A easyJet apresentou uma proposta revista, de acordo com um comunicado divulgado pela companhia low-cost na quarta-feira e citado pela Bloomberg. Isto depois de a companhia low-cost ter demonstrado interesse em ficar com Alitalia quando esta entrou em falência. A Delta também apresentou uma proposta, de acordo com a agência de notícias Ansa.

Além da easyJet e da Delta, também a empresa ferroviária Ferrovie dello Stato fez uma oferta, avança a Bloomberg. As várias ofertas reforçam a possibilidade de a Alitalia vir a ter vários donos.

Foi em Maio de 2017 que a Alitalia deu início aos procedimentos para accionar a falência da companhia aérea. Esta decisão foi tomada depois de os accionistas e trabalhadores terem rejeitado uma recapitalização de dois mil milhões de euros, aliada ao despedimento de 1.600 trabalhadores.

Assim que entrou em insolência, a empresa foi colocada à venda. Os interessados tinham inicialmente até 30 de Abril deste ano para apresentarem propostas, um prazo que foi depois alargado até 31 de Outubro.