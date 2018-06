Easyjet liga Porto e Ibiza durante o Verão

O voo inaugural nesta rota para a ilha espanhola, que terá duas ligações semanais até Setembro, partiu esta tarde do aeroporto Francisco Sá Carneiro, a partir do qual a transportadora britânica soma agora 15 destinos.

Bloomberg / Reuters / Getty Images

A Easyjet inaugurou esta quarta-feira, 27 de Junho, a ligação aérea entre o Porto e Ibiza, que contará com dois voos semanais (às quartas-feiras e aos sábados) até 1 de Setembro. No total, a companhia de baixo custo totaliza 15 rotas a partir do aeroporto Francisco Sá Carneiro, com destaque para França e Reino Unido.

A abertura desta nova rota de Verão para "um dos destinos mais solicitados pelos portuenses" mereceu uma cerimónia comemorativa no aeroporto nortenho, o segundo no país onde tem maior tráfego de passageiros, com a presença do director da empresa para o mercado português, José Lopes.

"Esta nova rota proporcionará a oportunidade a todos os portugueses de desfrutar de umas férias de Verão diferentes, num destino idílico como é a ilha de Ibiza. Este é o compromisso que assumimos e que queremos continuar a fortalecer, a aposta contínua nos aeroportos nacionais e a ser cada vez mais relevantes para os portugueses", frisa o gestor da Easyjet, citado numa nota de imprensa.

A ligação entre Porto e Ibiza é uma das cinco novas operações abertas desde o início do ano pela empresa em Portugal, onde soma mais de 60 rotas com destino a cerca de três dezenas de aeroportos em sete países europeus. As outras novidades foram Porto-Zurique, Faro-Bordéus e duas novas rotas da cidade algarvia para Itália: Faro-Milão e Faro-Nápoles, sendo que apenas esta última ainda não foi inaugurada – o primeiro voo está previsto para 24 de Julho.

Entre Setembro de 2017 e Março de 2018, ou seja, nos primeiros seis meses do ano fiscal, a Easyjet transportou um total de 2,77 milhões de passageiros nos quatro aeroportos portugueses (Lisboa, Porto, Faro e Funchal), o que representou um crescimento conjunto de 8,4% em relação à primeira metade do exercício anterior.

O aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, continuou a liderar em número de passageiros (1,17 milhões, quase metade do total nacional nesse período), após registar uma evolução homóloga positiva de 9%. Seguiram-se as infra-estruturas aeroportuárias localizadas no Porto (759 mil passageiros, +6%), em Faro (534 mil, +17%) e no Funchal (305 mil passageiros, +9%).