ara assegurar que as entidade estão preparadas até dezembro de 2020, "solicitará informação aos bancos/prestadores de serviços de pagamento sobre os respetivos planos de migração e monitorizará o cumprimento dos mesmos".

os prestadores de serviços de pagamento passaram a estar obrigados a cumprir novos requisitos de segurança nos pagamentos eletrónicos. As mudanças chegaram com a entrada em vigor da nova diretiva europeia. Para a banca tradicional, os custos de adaptação à nova diretiva foram elevados, mas as instituições dizem estar prontas para a "mudança de paradigma" nos pagamentos.A nova diretiva traz mudanças a dois campos: a autenticação dos clientes nos pagamentos eletrónicos e a regulamentação de dois novos serviços de pagamento (os serviços de informação sobre contas e os serviços de iniciação de pagamentos, que poderão ser prestados a novos operadores, para além dos bancos).No primeiro caso, os bancos passam a ser obrigados a fazer a autenticação forte dos clientes sempre que estes acedam "online" à sua conta, façam um pagamento eletrónico ou efetuem uma ação remota que possa envolver risco de fraude ou abuso.Já os serviços de informação sobre contas permitem que os clientes concedam a operadores o acesso às suas contas, para que estes forneçam aos clientes informação consolidada sobre as suas contas. Quanto à iniciação de pagamentos, os clientes poderão dar a um operador autorização para aceder à sua conta e iniciar uma operação de pagamento, sem que o cliente tenha de interagir com o banco.(Notícia atualizada às 15:05 com comunicado do Banco de Portugal.)