EBA: Bancos não estão a fazer o suficiente para aumentar almofadas de capital

O presidente da Autoridade Bancária Europeia alerta que as instituições financeiras vão enfrentar condições de mercado mais difíceis devido ao aumento da volatilidade e dos spreads dos juros da dívida soberana.

Negócios com Reuters

Negócios com Reuters 15 de outubro de 2018 às 10:49

Reuters

Os bancos da Zona Euro não estão a fazer progressos suficientes para aumentar as almofadas de capital, alertou a Autoridade Bancária Europeia (EBA, na sigla em inglês), esta segunda-feira, 15 de Outubro. A entidade considera ainda que as instituições financeiras do bloco podem enfrentar agora condições de mercado mais difíceis devido ao aumento da volatilidade e dos spreads dos juros da dívida.

"Não estão a ser feitos progressos suficientes", notou Andrea Enria, presidente da EBA, numa conferência em Bruxelas. O responsável alertou que o problema está relacionado com os bancos de média e grande dimensão, mas não com as instituições sistémicas que, ao contrário das outras, "estão muito perto de cumprir totalmente" as regras da União Europeia.

De acordo com as regras bancárias europeias e internacionais, os grandes bancos têm de emitir uma dívida especial que serve para absorver perdas, conhecida por TLAC, que pode ser convertida em capital caso uma crise afecte a almofada de capital do banco.

O presidente da EBA disse no mesmo evento que os investidores têm mostrado, até agora, interesse em comprar este tipo de dívida, mas alertou que a "janela de oportunidades está a fechar-se".

"Os mercados não vão continuar tão abertos e disponíveis como estiveram até agora", salientou Andrea Enria, explicando esta diminuição do apetite dos investidores com o aumento da volatilidade, eventos externos, o aumento do spread entre os juros da dívida soberana e receios relativos aos mercados emergentes.