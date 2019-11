"Nos últimos dias, conseguimos progressos constantes no sentido de restabelecer os serviços afetados, o que permitiu à Edenred regressar gradualmente às operações normais", afirmou a empresa em comunicado.

O ataque 'malware' avançado foi identificado "rapidamente" e revelou "não ter capacidade de propagação", garantiu a empresa.



A recuperação das operações pela Edenred foi possível graças a "medidas de precaução imediatas tomadas após o ataque, incluindo a desconexão de sistemas para proteger as operações dos negócios e dos clientes", ainda segundo o comunicado.



"Não há nenhuma indicação que sugira que dados pessoais de qualquer tipo tenham sido roubados ou violados, nem que tenha sido encontrada contaminação ou propagação para os clientes da Edenred", garante a plataforma.



O 'malware' consiste num 'software' criado para perturbar ou danificar dispositivos, sistemas ou redes.



A plataforma de intermediação da Edenred liga 50 milhões de funcionários e dois milhões de comerciantes parceiros, através de 830 mil clientes corporativos, em 46 países.







APL // JMR



Lusa/Fim

