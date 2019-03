Edifício Chrysler vendido a grupo europeu

Reuters

A austríaca Signa Holding, empresa de imobiliário, em parceria com a RFR, deverá ser a compradora do icónico edifício da Chrysler por cerca de 150 milhões de dóilares, noticiou a Reuters, citando fontes próximas do dossiê.

A Signa e a RFR detêm partes iguais numa "joint-venture" que assinou o acordo na sexta-feira para adquirir o edifício à Abu Dhabi Investment Council.



Abu Dhabi tinha comprado 90% da empresa detentora do edifício por 800 milhões de dólares em 2008, em pleno início da crise financeira.



Oficialmente nenhuma das partes confirmou, ainda, o negócio.

O edifício Chrysler, desenhado por William Van Alen, foi concluído em 1930. Foi o edifício mais alto do mundo – 319 metros – até à construção do Empire State Building.

A pesar no preço está a renda que o comprador tem de pagar à Cooper Union school, que é proprietária do terreno onde está o edifício. A renda anual aumentou, segundo a Reuters, para 32,5 milhões em 2018 de cerca de 7,75 milhões em 2017. E chegará aos 41 milhões em 2028.

O negócio permitirá à Signa entrar no setor imobiliário norte-americano. Fundada por René Benko, a empresa está implantada na Europa, com os seus imóveis avaliados em 14 mil milhões de euros.