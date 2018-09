Edifícios licenciados aumentaram 19,1% no segundo trimestre

No segundo trimestre, foram licenciados 5,6 mil edifícios em Portugal, um número que corresponde a um crescimento de 19,1% face ao período homólogo. Já os edifícios concluídos cresceram 17,9% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Bruno Colaço

"No segundo trimestre de 2018 foram licenciados 5,6 mil edifícios e concluídos 3,6 mil edifícios em Portugal", de acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgados esta quinta-feira, 13 de Setembro.

Enquanto os edifícios licenciados aumentaram 19,1% face ao período homólogo (+6,3% no primeiro trimestre de 2018), os edifícios concluídos cresceram 17,9% face ao mesmo período do ano anterior. Números que reflectem o crescimento do mercado imobiliário em Portugal nos últimos meses.

O instituto refere ainda que, do total de edifícios licenciados, "67,9% dizem respeito a construções novas e, destas, 75,1% destinaram-se a habitação familiar".

Todas as regiões do país apresentaram variações positivas face ao período homólogo nos edifícios licenciados, refere o INE. "As variações mais elevadas registaram-se no Algarve (+61,6%), Área Metropolitana de Lisboa (+43,2%) e Região Autónoma da Madeira (+42,6%)", de acordo com os dados do instituto. Já a variação homóloga mais baixa foi registada na região Norte (+8,5%).