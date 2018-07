Edifícios licenciados aumentaram quase 10% em 2017

A reabilitação de edifícios perdeu peso no ano passado e passou a representar menos de um quarto do total.

Foram licenciados 18,6 mil edifícios em Portugal no ano passado, um número que corresponde a um crescimento de 9,9% face a 2016, ano em que o aumento tinha sido mais intenso (+11,6%).

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE), no que diz respeito ao número de fogos o aumento foi de 17,5% para 21,2 mil unidades, também abaixo do registado em 2016 (+37,3%).