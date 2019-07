Edifícios licenciados em Portugal dispararam em 2018

O número de edifícios e fogos licenciados em Portugal aumentou fortemente no ano passado, sendo este mais um sinal do momento positivo do setor imobiliário e da construção residencial no país.

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, no ano passado foram licenciados 22,2 mil edifícios em Portugal. Um número que representa um aumento de 17,6% face a 2017, ano em que o crescimento tinha sido menos forte (11%). Quanto ao número de fogos licenciados (destinados a habitação) o crescimento foi ainda superior. Aumentaram 30,3% em 2018, para 28,3 mil, quando em 2017 tinham crescido 19%. Deste total, o número de fogos de construções novas para habitação familiar foi 20.205, o que traduz um aumento de 38,9% face ao ano anterior.

Já as obras licenciadas para reabilitação de edifícios cresceram 11,7% em 2018, quando em 2017 tinham descido ligeiramente. Os dados hoje revelados pelo INE mostram ainda que no ano passado foram concluídos 13,5 mil edifícios, um crescimento de 19% face a 2017, enquanto as obras de reabilitação concluídas aumentaram 10,6%. Em 2018 existiam em Portugal cerca de 3,6 milhões de edifícios de habitação familiar clássica e 6 milhões de alojamentos familiares clássicos