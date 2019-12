Edifícios licenciados no terceiro trimestre dão salto de quase 6%

O número de edifícios licenciados ao longo do terceiro trimestre do ano deu um salto de 5,9% em relação ao mesmo período do ano anterior. A maioria da construção é nova.





No total, entre julho e setembro, foram licenciados 5,7 mil edifícios, o que também representa uma aceleração – neste caso, de 1,9% - relativamente ao segundo trimestre. As construções novas aumentaram 6,2%, uma percentagem superior aos 3,2% do trimestre anterior e a reabilitação "deu a volta", de um decréscimo de mais de 11% entre abril e junho para o aumento de 3,9% no último trimestre.