Edmundo Martinho: “Não sei se virei” a ser administrador do Montepio

A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa admite ter proposto o nome de um dos actuais administradores, não executivos, da Caixa Económica Montepio Geral. Já a possibilidade de Edmundo Martinho vir a fazer parte do conselho de administração da instituição financeira é, neste momento, incerta.

Na conferência de imprensa de apresentação das contas de 2017, Edmundo Martinho colocou essa hipótese nas mãos da dona da caixa económica, presidida por António Tomás Correia.

"Cabe à Associação Mutualista decidir. A equipa dirigente está praticamente concluída. Caberá à Associação Mutualista decidir de que forma é que propõe a composição completa e global", afirmou o provedor.

"Não sou administrador, não sei se virei a ser", concretizou, acrescentando que, de qualquer das formas, "seria sempre não executivo". O provedor quis frisar, contudo, que não há qualquer direito de nomeação.

Certo é que Manuel Teixeira foi indicado pela Santa Casa para o conselho de administração que está já em funções, que é liderado por Carlos Tavares. "É verdade que a Santa Casa sugeriu o perfil de Manuel Teixeira. É verdade que a associação mutualista aceitou essa sugestão", disse, acrescentando que não está em representação Misericórdia.

Só que estava em aberta a nomeação de um segundo administrador, Edmundo Martinho, cuja concretização o provedor agora colocou em dúvida.

A entrada na administração do Montepio era um passo que ocorria ao mesmo tempo que haveria investimento no capital da caixa económica. Contudo, Edmundo Martinho anunciou que a parte da entrada no capital do Montepio está em suspenso, à espera que o Governo se pronuncie sobre as recomendações da Assembleia da República, que pedem para travar o negócio e para que o Executivo dite a política de investimentos da Santa Casa.