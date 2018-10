EDP alerta que proposta da ERSE prevê corte de 600 milhões para o sistema eléctrico

Em reacção à proposta da ERSE para as tarifas da electricidade para o próximo a ano, a EDP deixa alguns alertas, entre os quais para a inclusão nos cálculos do regulador do valor da alegada sobrecompensação no âmbito dos CMEC. Um montante que rondará os 358 milhões de euros, mas que a EDP está confiante de que não tem sustentação legal e, por isso, vai recorrer a todos os meios legais.





Em comunicado emitido à CMVM esta terça-feira, a empresa liderada por António Mexia começa por destacar que a proposta tarifária da ERSE, que vai culminar com um aumento médio de 5 cêntimos na factura mensal dos clientes que estão no mercado regulado, prevê proveitos de 1.060 milhões de euros que vão ser direccionados para a actividade de operação da rede de distribuição, desenvolvida pela subsidiária EDP Distribuição. Além disso, inclui receitas de "31 milhões para a comercialização de último recurso (operada pela EDP Serviço Universal), considerando um aumento médio de 0,1% nas tarifas de venda a clientes finais em baixa tensão". Em "ambos os casos, os proveitos regulados excluem ajustamentos de anos anteriores, diz a eléctrica.





As contas feitas pela EDP tendo em conta a proposta da ERSE concluem ainda que "o montante de activos regulatórios para o sistema eléctrico em Portugal diminua 0,6 mil milhões de euros em 2019, para 3,2 mil milhões a Dezembro 2019 (incluindo a recuperação de desvios tarifários em anos anteriores)".





E as críticas não ficam por aqui. A eléctrica sublinha que a proposta tarifária para 2019 inclui "um impacto resultante do despacho do Senhor Secretário de Estado da Energia [Jorger Seguro Sanches] relativamente à alegada sobrecompensação da EDP quanto ao cálculo do coeficiente de disponibilidade verificado nas centrais que operavam em regime CMEC". Uma situação que não agrada a empresa uma vez que tal como já tinha manifestado em Setembro, "tomará todas as diligências necessárias, no sentido de defender os seus direitos e interesses, recorrendo a todos os meios legais ao seu alcance".





Como o regulador tinha anunciado na segunda-feira, a partir de 1 de Janeiro de 2019 as famílias portuguesas vão pagar mais 0,1% pela conta da luz. Esta medida vai impactar 1,15 milhões de clientes domésticos que se encontram no mercado regulado. A larga maioria, mais de 5 milhões, já transitou para o mercado liberalizado.





Com esta proposta, a ERSE prevê alcançar uma amortização da dívida tarifária em cerca de 462 milhões de euros no próximo ano, um decréscimo de 17,4% face a 2018. Segundo os números divulgados, entre 2015 e 2019, a dívida tarifária foi reduzida em 1.889 milhões de euros, situando-se agora em 3.191 milhões de euros. Este aumento depois de no ano passado, pela primeira vez em 18 anos, os preços da luz terem diminuído (em 0,2%). E ao mesmo tempo que o Governo anunciou medidas para travar a subida dos preços, no seguimento dos preços grossistas no mercado ibérico terem alcançado máximos históricos. Uma tendência que está a ser investigada pelos reguladores ibéricos, e que as empresas já tinham alertado que teriam de transferir, pelo menos alguma parte, para os consumidores domésticos.





A proposta da ERSE prevê também a redução em 11% das tarifas de acesso à rede e de 15,1% nas tarifas de uso global do sistema, de modo a reduzir o peso dos custos de interesse económico geral e de política energética (CIEG) na factura dos clientes de baixa tensão. Esta rubrica representa 40% do total da conta da luz.





O documento da actualização das tarifas ainda tem de ser submetida à aprovação do conselho tarifário da ERSE e a versão definitiva e será anunciada até 15 de Dezembro.