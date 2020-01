EDP assegura 109 MW em leilão italiano de energia eólica

Os três parques eólicos ganhos pela EDP Renováveis têm uma capacidade de 109 ME e deverão entrar em funcionamento no próximo ano.

A EDP Renováveis assegurou contratos de longo prazo para 109 MW no leilão de energia eólica realizado em Itália. Esta capacidade atribuída à elétrica representa 20% do total do leilão e "tem um preço médio atribuído de €62/ MWh", informou o braço para as renováveis da EDP em comunicado enviado à CMVM esta quarta-feira.





Os três parques eólicos arrecadados pela EDP - através de um Contract for Diference (CfD) de 20 anos - deverão arrancar com as operações em 2021.