A empresa controlada pela EDP quer reforçar a sua presença no Brasil e focar-se nos negócios da transmissão e distribuição.

A EDP Brasil quer duplicar de tamanho até 2022 e focar-se na transmissão e distribuição. Os objetivos foram apresentados pelo CEO da empresa, Miguel Setas, no "Investir Day" da EDP, realizado em São Paulo.





De acordo com o site "Economia Bárbara", o presidente executivo da elétrica sublinhou que, já em 2019, a empresa reforçou a sua presença no país, com um investimento total de 1,6 mil milhões de reais (cerca de 1,11 mil milhões de euros).