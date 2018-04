EDP Brasil reforça para 19,62% a participação na Celesc

A EDP Brasil – detida em 51% pela EDP – reforçou a sua participação na Celesc para 19,62%, segundo a informação comunicada esta sexta-feira, 27 de Abril, à CMVM.





A eléctrica, que já detinha 14,46% da Celesc, comprou mais 1.999.013 acções preferenciais, ao preço de 27 reais, o que perfaz um investimento de 53,7 milhões de reais (cerca de 12,7 milhões de euros, ao câmbio actual).







Após a liquidação das compras realizadas no leilão, que ocorrerá a 2 de Maio, a EDP Brasil passará a deter 2.427.820 acções preferenciais, que somadas a 5.140.868 acções ordinárias também por si detidas, ambas de emissão da CELESC, representam 19,62% do capital social da Celesc, de acordo com as informações transmitidas ao regulador.