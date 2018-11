Um "erro de comunicação com o banco" fez com que a EDP duplicasse a cobrança das facturas a dezenas de milhares de clientes. A empresa garante que a situação foi resolvida no próprio dia.

Miguel Baltazar

A EDP cobrou por duas vezes a mesma factura a dezenas de milhares de clientes com débito directo. A empresa liderada por António Mexia explica ter sido um "erro de comunicação com o banco" e garante que a situação foi logo resolvida.

"Devido a um erro de comunicação com o banco, ocorreu uma duplicação de ordens de débito relativas a facturas da EDP Comercial", explicou a EDP em resposta às questões colocadas pelo Negócios.



Depois de a empresa ter cobrado a factura mensal habitual, os clientes aperceberam-se que o mesmo montante voltou a sair das suas contas após 10 a 12 dias do primeiro débito. Num dos casos, o cliente ligou ao banco para tentar obter explicações para o sucedido e foi-lhe dito que já tinha recebido várias queixas semelhantes.

A EDP acabou por se aperceber imediatamente do problema e contactar os clientes visados. "A situação foi regularizada no próprio dia, tendo a empresa informado proactivamente os clientes afectados, lamentando o incómodo pelo sucedido", referiu a empresa.



No ano passado, os consumidores de electricidade foram os que mais reclamaram pelo serviço prestado pelas empresas energéticas. De acordo com dados da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos divulgados no início deste ano, foram enviadas 24.855 reclamações e pedido de informação, com o sector da electricidade a receber o maior número de queixas.

Ainda assim, foi registada uma melhoria face ao ano anterior, quando se registaram 25.949 reclamações. Por sector, as queixas na electricidade atingiram 62% do total, seguidas pelo fornecimento dual (luz e gás) com 19%.

Os consumidores de electricidade queixaram-se sobretudo da facturação, apresentando 5.240 reclamações no ano passado referentes a este tema.