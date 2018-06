EDP concorre a contrato de 507 milhões de euros em Espanha

A EDP está na corrida para o contrato de abastecimento de electricidade do AVE, o Comboio de Alta Velocidade espanhol. De acordo com o Expansión, o contrato está avaliado em 507 milhões de euros e é um dos maiores deste tipo realizados em Espanha. Quem ganhar o concurso terá de fornecer energia 100% limpa.

A concorrência da EDP passa pelas grandes operadoras espanholas:a Iberdrola, a Endesa, a Gás Natural e ainda a Acciona. A empresa vencedora garantirá o fornecimento de electricidade necessária para a circulação do comboio AVE e para a iluminação e operação das estações ferroviárias durante os próximos dois anos. O contrato pode ser prolongado por mais um ano.

Neste concurso a empresa pública Adif Alta Velocidad exige que toda a energia seja de fonte renovável. Segundo a imprensa espanhola, é a primeira vez que esta exigência de electricidade 'verde' é feita por uma empresa do Estado. Cada concorrente pode candidatar-se no global ou em parcelas aos 21 lotes em que o concurso está dividido.

Actualmente, o contrato de abastecimento de electricidade da Adif Alta Velocidad divide-se entre a Iberdrola e a Endesa e acaba no final deste ano. Em 2013, quando a Acciona tinha o contrato, os comboios da Adif já tinham sido alimentados com energia limpa.