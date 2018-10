EDP constrói parque solar no Brasil

A EDP vai construir um parque solar para fornecer energia ao Banco do Brasil.

Reuters

A EDP foi contratada para "construir um parque solar com 5 megawatts na cidade de Januária, no estado de Minas Gerais, que irá fornecer energia renovável ao Banco do Brasil", revela a eléctrica em comunicado enviado às redacções.

"Este contrato em regime de aluguer vai permitir uma poupança de cerca de 18 milhões de euros (82 milhões de reais) à instituição, durante 15 anos, traduzindo-se numa redução de 58% nos custos com electricidade do maior banco público do Brasil", adianta a mesma fonte.

A produção desta central ascenderá a 11 GW ao ano, "o suficiente para abastecer 4500 habitações, e deverá estar em operação no segundo semestre do próximo ano."

"O parque terá mais de 15 mil painéis fotovoltaicos e vai fornecer energia 100% renovável a 58 agências do Banco do Brasil, no estado de Minas Gerais."