EDP deverá engordar 200 milhões com recuperação da energia hídrica, diz Moody’s

As chuvas desta Primavera vieram inundar as contas das eléctricas. EDP e Iberdrola, as ibéricas que mais recorrem à energia hídrica, receberão “as maiores recompensas” diz a Moody’s.

"A Iberdrola e a EDP vão colher as maiores recompensas da melhoria nas condições hídricas, uma vez que têm as maiores frotas hidroeléctricas", avança Niel Bisset, vice-presidente senior na Moody's, num relatório publicado esta quinta-feira.



A recuperação na produção hídrica deverá impulsionar os proveitos da geração e fornecimento de energia "em cerca de 240 milhões [para a Iberdrola] e 200 milhões de euros [para a EDP] em 2018", que se traduzem em aumentos de 27% e 36%, respectivamente, em relação a 2017, analisa a agência de notação financeira.