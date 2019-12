"Os municípios mais afetados neste momento são Amarante, Guimarães, Melgaço, Lousã e Cinfães", refere a EDP Distribuição, salientando que a "situação descrita é evolutiva, estando atualmente mais concentrada na zona norte, mas deslocando-se progressivamente para sul".



Refere também que "os danos na rede de distribuição são muito significativos, havendo 125 linhas de Alta e Média Tensão (AT/MT) afetadas".



A EDP Distribuição "garante o reforço das equipas operacionais em função do aumento da gravidade da situação, de forma a repor a energia com a maior celeridade possível".



A empresa tem vindo "a mobilizar equipas de diversas zonas do país para as os locais mais afetados e a utilizar os recursos humanos existentes nos diferentes níveis de tensão" e "mantém-se em estreita articulação com as estruturas locais e nacionais da Proteção Civil, bem como em ligação permanente ao IPMA para garantia de informação atualizada".

Em comunicado, a EDP Distribuição refere que "face ao agravamento das condições atmosféricas (...) reforçou as suas equipas operacionais no terreno encontrando-se, neste momento, cerca de 1.200 operacionais com o apoio de 700 viaturas a realizar os trabalhos de reposição do fornecimento de energia elétrica, debaixo de condições meteorológicas adversas, em particular fortes rajadas de vento e chuvas intensas".Porto, Braga, Coimbra, Viana do Castelo e Vila Real são "as zonas mais fustigadas" pela depressão Elsa.