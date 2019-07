No total, a EDP Distribuição já investiu 78 milhões de euros neste tipo de renovação, no âmbito do Contrato de Concessão e Distribuição de Energia Elétrica em Baixa Tensão e no seguimento de acordo com a Associação Nacional dos Municípios Portugueses.



O conjunto destes investimentos vem permitir que, em 2019 e nos anos seguintes, os municípios poupem um total de 16 milhões de euros ao ano. A pegada ecológica também sai reduzida, em 40,3 mil toneladas por ano, a par de uma diminuição de 80,1 milhões de kWh/ano no consumo de eletricidade.

A EDP Distribuição vai instalar 180 mil unidades de iluminação LED em municípios até ao final de 2019, num investimento de 22 milhões de euros, o qual permitirá alargar a poupança na fatura da luz.As novas luminárias LED, a serem instaladas até ao final de 2019, vão somar-se às já existentes e atingir as 600 mil unidades, ditando que um quinto do parque existente em Portugal Continental passe a ser constituído por este tipo de iluminação.