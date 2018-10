EDP encaixa 140 milhões com venda de mini-hídricas no Brasil

A EDP Brasil, eléctrica brasileira detida em 51% pela EDP, fechou esta quinta-feira um acordo para vender a EDP Pequenas Centrais Hidroelétricas e a Santa Fé Energia por um total de 704 milhões de reais (166,5 milhões de euros).

Descontando a dívida líquida, que é estimada em 113 milhões de reais (26,7 milhões de euros), a EDP vai realizar um encaixe de 591 milhões de reais (140 milhões de euros) com esta operação, valor que "está sujeito a ajustes entre a presente data e a conclusão da operação", refere a empresa liderada por António Mexia em comunicado enviado à CMVM.



Os activos em causa nesta operação de venda dizem respeito a oito centrais mini-hídricas, que estão localizadas no Estado do Espírito Santo "e totalizam 131,9MW de capacidade instalada e 68,8MW médios de garantia física, com prazo final de concessão entre 2025 e 2031".

A Statkraft Energias Renováveis é a empresa compradora e a EDP diz que a "conclusão da operação está condicionada" a vários factores, com destaque para dois reguladores: Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

Esta venda de activos acontece numa altura em que a EDP está a ser alvo de uma oferta pública de aquisição (OPA) por parte do seu maior accionista (China Three Gorges) e em véspera de eleições presidenciais no país.

A EDP Brasil aumentou o EBITDA em 17% no primeiro semestre, para 1.266 milhões de reais, um valor que representa 18% do EBITDA da EDP.