EDP entra no capital da moçambicana SolarWorks

A EDP anunciou que entrou no capital da SolarWorks, empresa com operação em Moçambique dedicada à comercialização de soluções de energia solar. O investimento, no valor de dois milhões de euros, resultou de uma ronda de financiamento liderada pela EDP Renováveis, subsidiária do grupo EDP, em conjunto com a sociedade de capital de risco (venture building) Persistent Energy Capital LLC, na sequência de um aumento de capital da SolarWorks!, informou a eléctrica em comunicado.



Esta operação "representa um importante passo na estratégia do grupo na área do acesso universal a energia sustentável, na qual se comprometeu a aplicar 12 milhões de euros nos próximos três anos com o objectivo de impactar 200 mil pessoas, essencialmente em países em desenvolvimento", adiantou a EDP.



No mesmo comunicado, António Mexia sublinha que a empresa "tornou-se, na última década, líder mundial nas energias renováveis e tem estado activamente empenhada em desenvolver soluções nesta área para economias emergentes, onde uma parte significativa das populações rurais continua sem acesso a electricidade. Desde 2009, o Grupo investiu cerca de cinco milhões de euros em projectos A2E [na área do acesso universal a energia sustentável], impactando directamente mais de 20.000 pessoas".



O presidente executivo da EDP refere ainda que este investimento "representa igualmente uma oportunidade para a estratégia de internacionalização do grupo. A Solarworks! é uma empresa muito promissora, com um modelo de negócio diferenciado, uma equipa de gestão experiente e uma sólida estrutura accionista", acrescentou.



O investimento nesta participação minoritária, cuja fatia não foi revelada, vai permitir acelerar a expansão internacional da SolarWorks! na África Austral. Esta empresa, que conta actualmente com cerca de 180 trabalhadores, tem operações em Moçambique e está neste momento a preparar a entrada no mercado do Malawi.



Como Arnoud de Vroomen, presidente e co-fundador da SolarWorks! , Explicou, "o potencial do mercado energético fora da rede em África é enorme". "Até agora, a Persistent provou ser o parceiro ideal para uma empresa em estado inicial neste sector. A EDP Renováveis é um dos maiores empreendedores do mundo na energia renovável e consideramo-nos afortunados por recebê-los como parceiros para alcançarmos a nossa próxima fase de crescimento", sustenta.