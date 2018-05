EDP: "Era óptimo que houvesse uma OPA concorrente", dizem os pequenos investidores

O presidente da associação de pequenos investidores, a ATM, considerou, este sábado, que era "óptimo" que fosse lançada uma oferta concorrente à dos accionistas chineses sobre a EDP. Octávio Viana disse que a associação considera que "existem outros ‘players’ no sector" que podem estar interessados, considerando que alguns até conseguiriam mais sinergias, tendo o controlo da EDP, do que o grupo chinês, avança a Lusa.

"Era óptimo que houvesse uma OPA concorrente e na nossa perspectiva existem outras sociedades para quem faz sentido", afirmou, considerando que o mercado das eléctricas é muito interessante para as empresas.







O representante desta associação de pequenos investidores recordou o que se passa no Brasil, onde duas grandes energéticas europeias, a italiana Enel e a espanhola Iberdrola, disputam o controlo da Eletropaulo.





Octávio Viana considerou ainda que a OPA da China Three Gorges sobre a EDP "é natural". "Achamos que a oferta pública de aquisição [OPA] era natural. Acaba por ir de encontro do que reclamamos [em 2012] e mostra que muitas vezes as próprias sociedades são mais rápidas do que a justiça", disse Octávio Viana, presidente da ATM.