EDP financia-se com “obrigações verdes”. Juros podem superar os 2,1%

A EDP está no mercado a realizar uma emissão de dívida “sustentável”, através dos chamados “green bonds”. A operação deverá decorrer ao longo do dia e a taxa de juro final poderá ficar acima dos 2,1%.

A EDP Finance está no mercado para emitir "obrigações verdes" a sete anos, revela a Bloomberg, que cita pessoas próximas da operação.

Esta emissão deverá contar com um "spread" de 145 pontos base, o que colocará a taxa de juro associada a esta operação nos 2,189%, uma vez que o "midswap" a sete anos se encontra nos 0,7390%.

A operação de financiamento deverá decorrer ao longo do dia, com os valores finais a serem conhecidos após o encerramento da emissão. As obrigações atingirão a maturidade a 13 de Outubro de 2025.



Os bancos que estão a mediar a operação são o BNP, o CaixaBank, o Citi,o ICBC, o ING, o JPM, o Mediobanca, o Millennium bcp e o MUFG, adianta a Bloomberg.



Se se confirmar o spread de 145 pontos base, a EDP vai financiar-se com um custo acima do Estado, tendo em consideração que a taxa de juro associada às obrigações a sete anos está a negociar nos 1,452% no mercado secundário.