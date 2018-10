EDP financia-se em 600 milhões. Juro fica abaixo dos 2%

A EDP Finance esteve no mercado para emitir "obrigações verdes" a sete anos. No total, a empresa liderada por António Mexia financiou-se em 600 milhões de euros, confirmou a EDP em comunicado à CMVM.

A emissão foi fechada com um "spread" de 123 pontos base, o que colocará a taxa de juro associada abaixo dos 2%, uma vez que o "midswap" a sete anos se encontra nos 0,750%. A procura terá ascendido a 1,9 mil milhões de euros, segundo a Bloomberg.



No comunicado, a EDP diz que as obrigações foram emitidas com uma taxa de cupão de 1,875%, a que corresponde uma "yield" de 1,959%.





A operação de financiamento decorreu ao longo do dia, com os valores finais a serem conhecidos após o encerramento da emissão. As obrigações atingirão a maturidade a 13 de Outubro de 2025 e "serão emitidas ao abrigo do programa de emissão de títulos de dívida "Programme for the Issuance of Debt Instruments (MTN)" da EDP e EDP Finance BV e serão admitidas à negociação na Euronext Dublin" e tem como objectivo o "financiamento ou refinanciamento, no todo ou em parte, do portfolio de projectos "Green" elegíveis do grupo EDP, que consiste em projectos renováveis – eólicos e solares – da EDP Renováveis".



Os bancos que estão a mediar a operação são o BNP, o CaixaBank, o Citi,o ICBC, o ING, o JPM, o Mediobanca, o Millennium bcp e o MUFG, adianta a Bloomberg.

Tendo em conta o spread da operação, a EDP vai financiar-se com um custo acima do Estado, tendo em consideração que a taxa de juro associada às obrigações a sete anos está a negociar nos 1,466% no mercado secundário.

A última vez que a EDP emitiu dívida foi a 20 de Junho, tendo-se financiado em 750 milhões de euros numa emissão com maturidade de 7,5 anos. Na altura pagou uma taxa de 1,67%.

As "obrigações verdes" consistem numa forma de investimento de projectos que tenham como objectivo principal a conservação e a sustentabilidade do meio ambiente.