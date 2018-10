EDP garante financiamento de 60 milhões para parque eólico flutuante

O acordo de financiamento de 60 milhões de euros com o BEI garante a segunda fase de construção do projecto Windfloat Atlantic.

A EDP fechou um contrato de financiamento com o BEI no valor de 60 milhões de euros para a segunda fase do parque eólico no mar que está a ser construído ao largo de Viana do Castelo. Este acordo garante, assim, a segunda fase da construção do projecto que vai exigir um investimento total de 125 milhões de euros.

Durante a cerimónia de assinatura do contrato, que decorreu esta sexta-feira, António Mexia, CEO da EDP, detalhou que deste valor total, quase 30 milhões de euros são provenientes do programa da União Europeu NER300, 6 milhões de euros do fundo português de carbono e o restante será investido pelos accionistas do consórcio Windplus que além da EDP, através da EDP Renováveis (79,4%), inclui a Repsol (19,4%) e a Principle Power (1,2).