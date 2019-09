EDP ​​já tem "short list" para compradores dos seus ativos hidroelétricos

A EDP - Energias de Portugal deverá colocar algumas das maiores energéticas europeias numa "short list" de licitadores finais para a compra dos seus ativos hidroelétricos, quase todos em Portugal, como tinha adiantado o seu presidente António Mexia, em agosto deste ano.





"A lista será composta por cinco nomes, mas há um potencial candidato que se pode juntar ao processo", disse à Reuters uma fonte próxima do assunto.





Entre as empresas que farão parte desta lista estão a espanhola Iberdrola, a norueguesa Stratkraft e a austríaca Verbund, adiantou a agência de notícias. A alienação destas barragens deverá permitir um encaixe de 2 mil milhões de euros à EDP.





O processo de venda está a ser liderado pelo Morgan Stanley e pelo UBS e já atraiu também o interesse de outras empresas e fundos de investimento na Europa, como a Enel, a Engie, a Macquarie e a Brookfield, segundo as mesmas fontes. No entanto, ainda não é certo que estas entrem na corrida.





António Mexia, líder da EDP, já tinha admitido que a compra dos ativos de energia hidroelétrica da EDP estava a gerar "forte interesse do mercado".



A venda destes ativos faz parte do plano estratégico da empresa apresentado em março, altura em que a EDP previa um desinvestimento no valor total de seis mil milhões de euros: quatro mil milhões de euros em rotação de ativos e dois mil milhões de euros em vendas de ativos (centrais térmicas na Península Ibérica).



As mesmas fontes disseram à Reuters que "a EDP não está sob pressão e tem até ao final deste ano para fechar este dossiê".





(notícia atualizada às 18:59)