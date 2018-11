EDP lança oferta para recomprar dívida de 400 milhões

Bruno Colaço

A EDP lançou esta quinta-feira, 29 de Novembro, uma oferta para comprar títulos de dívida que emitiu no mercado, sendo que a contrapartida que oferece aos investidores é em dinheiro.



Em comunicado enviado à CMVM, a eléctrica liderada por António Mexia diz que o objectivo passa por "aceitar adquirir valores mobiliários até um montante máximo global de 400 milhões de euros, reservando o direito de rever o montante global final a aceitar para um valor global superior ou inferior a este".



São cinco as linhas de títulos de dívida alvo desta oferta da EDP, com as maturidades entre 2019 e 2022. Estas linhas representam um total de 3,3 mil milhões de euros, sendo que os investidores que aceitarem a oferta recebem dinheiro em troca. Na prática, a EDP está a oferecer aos investidores a possibilidade de reembolso antecipado dos títulos. Os preços não foram revelados.



Em comunicado, a EDP refere que estas ofertas " enquadram-se nas iniciativas destinadas a optimizar a carteira de passivos do Grupo EDP e a aumentar a maturidade média da dívida do Grupo EDP, utilizando liquidez disponível para reduzir o montante da sua dívida bruta como parte da estratégia de gestão da dívida do Grupo EDP".



A EDP chegou a Setembro deste ano com uma dívida líquida de 14,5 mil milhões de euros, um valor acima dos 13,9 mil milhões registados a Dezembro de 2017.



As linhas alvo da oferta: