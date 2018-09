A EDP quer simplificar as várias vertentes do mercado da electricidade, para que todos os clientes as entendam. Para isso lançou uma série, a Watt, que tem Pedro Luzindro, actor e humorista, como protagonista.

Pedro Luzindro, que, ao longo de onze episódios, vai abordar temas como energia eólica, energia hídrica ou redes inteligentes " de uma forma descontraída" e com "uma camada de entretenimento".

Os quatro primeiros episódios já se encontram disponíveis, e intitulam-se "Eficiência Energética: Dicas para salvar o mundo", "Mobilidade Eléctrica: quem não usa, vai de carrinho", "O Vento e as Barragens: feitos um para o outro" e "Inovação: Como ligar boas ideias à ficha".

A EDP justifica esta iniciativa com a necessidade de estar mais próxima dos clientes, "mantendo a política de transparência" através da simplificação do mercado da energia, demonstrando que "a energia não é um bicho de sete cabeças".

A eléctrica nacional vai lançar a Watt , uma série que será transmitida no Youtube e quer desmistificar "temas relacionados com o universo da energia", anunciou a empresa em comunicado.O protagonista da série é o actor e humorista