EDP lidera índice Dow Jones de melhores práticas de sustentabilidade

A EDP voltou a destacar-se entre as companhias globais com as melhores práticas de sustentabilidade, tendo alcançado 90 pontos no Dow Jones Sustainability Index a nível mundial e europeu, informou a empresa em comunicado.

"Além de ser a sua melhor pontuação de sempre no índice que integra há já 12 anos, a empresa ainda reforçou a sua posição no ranking: é líder das utilities integradas e está no top 2 das utilities", acrescenta.

O índice que distingue as empresas líderes em sustentabilidade a nível mundial voltou a valorizar o desempenho do grupo EDP nas três principais dimensões – ambiental, económica e social –, tendo a elétrica liderada por António Mexia obtido mais cinco pontos do que em 2018.

Entre os critérios avaliados, destacam-se nove em que a EDP atingiu a pontuação máxima (100 pontos): gestão dos riscos da água, alterações climáticas, relato ambiental, reporte social, direitos humanos, desenvolvimento da comunidade, envolvimento com stakeholders, envolvimento político responsável e análise de materialidade.

A EDP é a única empresa portuguesa a fazer parte do Dow Jones Sustainability Index há 12 anos consecutivos, sublinha o comunicado.

Para o presidente executivo do grupo EDP, António Mexia, "ser, mais uma vez, n.º 1 no Dow Jones Sustainability Index, entre as utilities integradas, é o reconhecimento claro da aposta da EDP no desenvolvimento sustentável e da sua capacidade de execução nos diferentes domínios da sustentabilidade".

"O setor da energia está a viver uma revolução marcada por descarbonização, digitalização e descentralização e, ao longo dos últimos 12 anos, temos vindo a antecipar estas tendências e a alinhar o nosso modelo de negócio com a transição energética para o combate às alterações climáticas. Este é um compromisso que a EDP continuará a assumir de forma a criar um mundo mais sustentável para as gerações futuras", acrescentou Mexia.