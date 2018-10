EDP lidera no mercado livre com 81% de quota, mas perde clientes desde Janeiro

O número de clientes do mercado livre de electricidade cresceu 2,9% em Setembro. A EDP continua a liderar o segmento, mas perdeu quota. Já a Endesa aumentou o seu peso no segmento de clientes domésticos.

ANTÓNIO COTRIM/LUSA

Até ao final de Setembro, o mercado liberalizado de electricidade somava 5 milhões e 70 mil clientes. Um valor que representa um aumento de 2,9% face ao período homólogo, segundo os dados divulgados esta terça-feira pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE). Este crescimento traduz a adição líquida de 8,3 mil clientes em Setembro face ao mês anterior.



"Desde Setembro de 2017, este movimento registou uma taxa média de crescimento mensal de 0,2%, reflectindo um total acumulado de 2,9% durante este período", refere a entidade liderada por Cristina Portugal (na foto).



A quase totalidade dos grandes consumidores já está, assim, no mercado livre. O regulado conta actualmente com pouco mais de 1 milhão de clientes. Como a ERSE detalha, a percentagem de clientes domésticos no mercado liberalizado representava em Setembro cerca de 85% do consumo total do segmento, um valor que compara com os 84% registados no mês homólogo. Tendo em conta o consumo total, de todos os segmentos, representou 93,6%.



Em termos de consumo, "registou-se um aumento de 41 GWh [Gigawatts] face a Agosto para 42.768 GWh no mercado livre, o que representa um acréscimo de 0,1% face ao mês anterior e de cerca de 2,6% face ao homólogo".



No que respeita à quota do mercado livre, a EDP Comercial continua a liderar com 81% do total de clientes. Porém, registou uma queda de 0,2 pontos percentuais, "que já vem a ocorrer desde Janeiro", segundo a entidade reguladora. No entanto, "manteve a sua quota em termos de consumo: 42%", acrescenta.



A Endesa fechou o mês de Setembro com 5,5% de quota de mercado, um aumento de 0,1 pontos percentuais, enquanto as outras comercializadoras mantiveram sensivelmente as suas quotas: a Galp (5,1%), a Goldenergy (1,7%), a GN Fenosa (0,6%), a PH (0,3%) e o conjunto de comercializadores agrupados na rubrica "Outros" (1,0%), lê-se no relatório da ERSE relativo ao mês de Setembro.



Analisando por áreas, no segmento de clientes domésticos, a EDP também lidera com 76,8%, tendo registado igualmente uma redução de 0,2 pontos percentuais na sua quota. "Por sua vez, a Endesa (5,6%) viu as suas quotas aumentarem em 0,4 pontos percentuais, enquanto a Iberdrola (5,3%) viu as suas quotas diminuirem em 0,1 pontos percentuais", relata a ERSE. Todos os demais comercializadores mantiveram as suas quotas inalteradas: a Galp com 5,7%, a GN Fenosa com 1,7%, a Goldenergy com 1,3%) e a PH com 1%.



Já no segmento de clientes industriais é a Endesa que lidera com 27%, apesar de a quota ter recuado 0,2 pontos percentuais. Seguem-se a Iberdrola (21,4%) e a EDP (18,4%), com ambas a registarem um aumento das suas quotas em 0,1 pontos percentuais.



Por sua vez, a Iberdrola mantém a liderança no segmento dos grandes consumidores com 31%, tendo também visto a quota recuar em 0,2 pontos percentuais face a Agosto.