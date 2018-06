EDP paga 1,67% para emitir 750 milhões a oito anos

A EDP vai avançar com uma emissão de 750 milhões de euros em dívida de longo prazo, tendo já fixado o preço da operação.





"A EDP Finance BV fixou hoje o preço de uma emissão de obrigações no montante de 750.000.000 euros com vencimento em Janeiro de 2026, cupão de 1,625%, a que corresponde uma yield de 1,67%", refere um comunicado da eléctrica e emitido na CMVM.





A empresa liderada por António Mexia consegue assim financiar-se com uma taxa de 1,67% na emissão de títulos de dívida que têm uma maturidade inferior a oito anos. Um custo de financiamento superior ao de Portugal, pois no mercado secundário a taxa de juro associada às obrigações do Tesouro a 8 anos está esta quarta-feira nos 1,41%.