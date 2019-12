EDP processa Estado e exige 717 milhões de euros

a ação administrativa contra o Estado no Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa, a exigir 717 milhões de euros relativos ao fundo de hidraulicidade, entretanto extinto, que servia para amortizar o impacto das secas no custo da energia.

A elétrica lembra que desde o início da primeira fase da primeira fase privatização que estava previsto que a "conta de correção da hidraulicidade" estaria afeta à EDP.