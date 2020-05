"Os sindicatos reclamaram, disseram que este valor não é nada, sobretudo depois de a empresa ter elogiado, nas últimas semanas, o profissionalismo dos trabalhadores nesta fase de pandemia", afirmou o sindicalista.



No entanto, a Fiequimetal, umas das estruturas sindicais mais representativas dos trabalhadores da EDP, baixou a sua proposta salarial de 90 euros por trabalhador para 80 euros por trabalhador.



Ficou marcada nova ronda negocial daqui a uma semana e os sindicatos esperam que a EDP melhore a sua proposta.



A EDP tem cerca de 6.000 trabalhadores.













Após um interregno de seis semanas, devido à declaração do estado de emergência, as partes voltaram à negociação, mas ainda por via eletrónica, como recomendam as regras de combate à covid-19.Joaquim Gervásio, dirigente da Federação Intersindical das Indústrias Metalúrgicas, Químicas, Elétricas, Farmacêutica, Celulose, Papel, Gráfica, Energia e Minas (Fiequimetal), disse à agência Lusa que a empresa subiu a sua proposta de aumento salarial de 0,5% para 0,6%, o que resultará em aumentos entre 6 e 25 euros.