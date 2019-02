EDP Renováveis aprova propostas da comissão de nomeações para o "board"

A EDP Renováveis (EDPR) deu esta quarta-feira a conhecer a nova composição da comissão executiva da empresa.

A cotada das energias renováveis do grupo EDP anunciou que, na sequência das propostas apresentadas pela Comissão de Nomeações e Remunerações para se preencher as vagas no "board" da EDPR, foi aprovada a nomeação por cooptação de Spyridon Martinis como membro do conselho de administração.

"A ratificação desta nomeação será proposta na próxima Assembleia Geral de Accionistas", sublinhou em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Do mesmo modo, foi também acordada a nomeação de Spyridon Martinis como membro da comissão executiva da EDPR e como "administrador mancomunado".

"Na sequência de tais resoluções, a comissão executiva da EDPR é agora composta pelos seguintes membros, que são também "administradores mancomunados": João Manso Neto (presidente); Duarte Melo de Castro Bello; Miguel Angel Prado Balboa; e Spyridon Martinis.

Além disso, foi também aprovada a nomeação, por cooptação, de Vera de Morais Pinto Pereira Carneiro como membro do conselho de administração da EDPR. A ratificação desta nomeação será igualmente proposta na próxima AG.

"Em linha com as recomendações aplicáveis de governo corporativo, os membros independentes do conselho de administração aprovaram a nomeação de António Nogueira Leite como director independente líder", diz ainda o comunicado.