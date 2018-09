EDP Renováveis assegura financiamento de 267,5 milhões com acordo "tax equity"

A EDP Renováveis garantiu acesso a um financiamento de 267,5 milhões de euros através da filial norte-americana EDP Renewables North America mediante um acordo "tax equity" através do qual cede "um interesse económicos nos projectos eólicos Arkwright (78 MW) e Turtle Creek (199 MW)", segundo comunicou a cotada na manhã desta quarta-feira, 19 de Setembro, à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).





Na nota enviada ao regulador, a empresa liderada por Manso Neto refere que os projectos acima citados estão localizados nos estados norte-americanos de Nova Iorque e Iowa, respectivamente.





"Ambos os projectos têm garantidos contratos de venda de longo-prazo. O financiamento do projecto Arkwright, que totaliza 74,2 milhões de dólares, está concluído, e o financiamento do projecto Turtle Creek deverá acontecer próximo ao início da entrada em operação do respectivo parque, o que é esperado ocorrer até o final de 2018," pode ainda ler-se no comunicado emitido antes ainda da abertura da negociação bolsista em Lisboa.