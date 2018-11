EDPR assegura financiamento de 2,9 mil milhões de euros para parque eólico na Escócia

O consórcio Moray Offshore Windfarm, composto pela EDP Renováveis, Diamond Generating Europe Limited e Engie, fechou esta quarta-feira os contratos de financiamento para construir no mar do Norte, na Escócia, um parque eólico offshore [no mar] de 950 MW, informa o comunicado divulgado junto da CMVM.

Os acordos de financiamento do projeto foram assinados hoje com um sindicato de 16 bancos comerciais, bem como com a Agência de Crédito à Exportação da Dinamarca e o Banco do Japão para Cooperação Internacional, acrescenta o documento.

"O financiamento é composto por um project finance que inclui dívida sénior de £ 2,1 mil milhões, juntamente com outros instrumentos de dívida de £ 0,5 mil milhões e um equity bridge loan facility para cobrir parte das necessidades de capital".

A dívida sénior e os outros instrumentos de dívida que compõem este financiamento ascende assim a 2,93 mil milhões de euros.

A conclusão está prevista ocorrer até ao final do ano, refere o comunicado.