Adiantou que "considerando este novo CAE (contrato de aquisição de energia), a EDP tem atualmente assegurado 67% dos sete GW de capacidade 'build-out' eólica e solar prevista para o período de 2019-2022, conforme anunciado no Strategic Update de 12 de março de 2019".No início deste mês, a EDP já tinha assegurado mais de metade da capacidade adicional a instalar até 2022 . A meta tinha sido anunciada em março deste ano por António Mexia, presidente executivo da elétrica, na apresentação do plano estratégico. Este reforço do investimento em renováveis tem sido realizado maioritariamente nos Estados Unidos, mas também na América Latina, geografia que está no topo das preferências da acionista principal China Three Gorges (CTG).O parque solar está localizado no estado de Califórnia, nos EUA, e tem início esperado das operações para 2022."O sucesso da EDP em assegurar novos CAEs reforça o seu perfil de baixo risco e a sua estratégia de crescimento baseada no desenvolvimento de projetos competitivos e inovadores com visibilidade de longo-prazo", concluiu a empresa portuguesa.